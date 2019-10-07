شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. نتيجة انتخابات أعضاء المجلس الإنجيلي العام (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على نتيجة انتخابات أعضاء المجلس الإنجيلى العام وما تضمنته، حيث تم اختيار القس عزت شاكر سمعان، عضواً عن مجمع القاهرة، والقس أكرم ناجى يوسف، عضواً عن مجمع الوسطى، والقس إسطفانوس زكى إسطفانوس، عضواً عن مجمع ملوى، وذلك لمدة ثمانى سنوات تبدأ من 29/4/2019 تنتهى فى 28/4/2027. وللاطلاع على نص القرار:

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