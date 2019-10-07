شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: «حركة المحافظين علمها عند الله» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا في مصر، إن حركة المحافظين «علمها عند الله».
وأضاف: «نؤدى عملنا أمام الله وقياداتنا لخدمة الشعب المصري، هناك لجنة لاختيار رؤساء المدن والقرى وهى لجنة القيادات تم ضم إليها 6 محافظين ولن تكون هناك أي نوع من المجاملات في الاختيارات في القيادات، لأن هناك معايير وأسس جديدة في الاختيار».
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