شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: مؤتمر صحفي للإعلان عن أخبار سعيدة للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام الوزارة خاصًا بالمعلمين.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر الاعلان عن الخطوات الخاصة بحلول مشكلة عجز المدرسين بالمدارس والإعلان عن تفاصيل مسابقة جديدة للتعيينات لسد العجز.

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ويتضمن المؤتمر الإعلان عن حزمة من الإجراءات الخاصة بزيادة حوافز ورواتب المعلمين المتميزين بالتعاون مع شركة فيزا العالمية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، إن المؤتمر سيشهد أخبارًا سعيدة للمعلمين وخاصة المعلمين الشباب الذين ننتظر ونعول عليهم الكثير خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مصر تتغير للأفضل بفضل سواعد أبنائها الشرفاء.

وأضاف «عمر» أنه بمناسبة اليوم العالمي للمعلم «يحل علينا احتفاء العالم بأسره بالشخص الذي أرثى معالم الحضارة، الشخص الذي يحمل رسالة مكافحة الإرهاب والعنصرية والتمييز، نحتفى بالشخص، الذي يحتضن الإنسان منذ صغره إلى بلوغه ليغرس فيه معنى الخير والأمانة والثقة والحب والانتماء، وهو المعلم الذي لن توافيه الكلمات ولا الحروف مدى امتناننا له على ما قدمه ويقدمه للبشرية».