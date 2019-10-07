شكرا لقرائتكم خبر عن فيها حاجة حلوة.. مستشفيات الشرطة تستقبل المرضى وتعالجهم بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع "مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة "بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" الكشف الطبى على عدد من المواطنين ، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وتم استقبال الحالات التى بلغت 118 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.

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جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والإهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما فى مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.