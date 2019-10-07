شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد عددا من المدارس لمشاركة الطلاب احتفالات ذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة صباح اليوم الإثنين للمرور على عدد من مدارس القاهرة لمشاركة الطلاب طابور الصباح والحصة الأولى المخصصة للتعريف بأهمية حرب أكتوبر ونتائجها.

وبدأت الجولة من مدرسة القبة الثانوية العسكرية للبنين بشارع طومانباى بالزيتون بعد حديقة ابن سندر، وشملت عدد من المدارس.

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وكان محافظ القاهرة وجه مدير مديرية التربية والتعليم بتخصيص الحصة الأولى بمدارس العاصمة اليوم الإثنين للحديث عن ملحمة العبور العظيم ودور القوات المسلحة وتضحياتها فى سبيل حماية أمن البلاد فى الداخل والخارج لكي تبقى مصر آمنة سالمة، بالإضافة إلى تنظيم البرامج الاذاعية اليومية بالمدارس وإعداد موضوعات تعبير بنوعيه الوظيفى والإبداعى ومجلات الحائط وعرض الأفلام الوثائقية عن أمجاد أكتوبر المجيد، حرصاً على توعية الطلاب بواجبهم نحو وطنهم وغرس قيم الولاء والانتماء ودعم مسيرة التنمية بالبلاد.