شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: الكشف عن ضعف الإبصار لتلاميذ المرحلة الابتدائية فى 10 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق صندوق تحيا مصر اليوم الإثنين، القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة لتباشر عملها بالمدارس الابتدائية والكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار على تلاميذ المدارس الحكومية، فى إطار استئناف أعمال المرحلة الأولى من المبادرة فى عشرة محافظات هي القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بنى سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، ومطروح بعد توقفها خلال الإجازة الصيفية.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة إجراء الكشف الطبى على أكثر من 900 ألف تلميذ بالمحافظات العشرة وتوفير 132 ألف نظارة طبية مجانا خلال العام الدراسى الحالى 2019-2020 على النحو التالي:

120 ألف تلميذ فى 135 مدرسة بمحافظة القليوبية، 120 ألف تلميذ فى 249 مدرسة بمحافظة الدقهلية، 120 ألف تلميذ في 276 مدرسة بمحافظة الشرقية، 120 ألف تلميذ فى 331 مدرسة بمحافظة بني سويف، 120 ألف تلميذ فى 288 مدرسة بمحافظة المنيا، 120 ألف تلميذ فى 306 مدارس بمحافظة قنا، 60 ألف تلميذ في 199 مدرسة بمحافظة الأقصر، 60 الف تلميذ في 109 مدارس بمحافظة السويس، 120 ألف تلميذ في 156مدرسة بمحافظة الإسكندرية، و30 ألف تلميذ فى 151 مدرسة بمحافظة مطروح.

وقال تامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى والقائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس، يستهدف إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية فى المدارس الحكومية، على 3 مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20 % بين التلاميذ، كما كشفت إحصاءات المبادرة أن التلاميذ بالمناطق الريفية أقل عرضة للإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية.

وأجرت المبادرة الكشف الطبي خلال الفصل الثاني من العام الدراسي المنصرم على نحو 100 ألف تلميذ، وقامت بتوفير 12 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم خلال الكشف الطبي مجانا.

وأضاف أنه تم التنسيق مع المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقار كل محافظة، وتوفير منسق بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.

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كما تم التنسيق مع مديريات وزارة التربية والتعليم ومديريات وزارة الصحة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، وجرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة من خلال استشاريها من الأطباء لتقديم النصائح الطبية التي تكفل تلافي الإصابة بأحد مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

وأوضح عبد الفتاح أنه تم توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون لمساعدة الفرق الطبية على آداء مهامها في المناطق التي من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبي على العيون وذلك في خمس محافظات هى: الاسكندرية، الشرقية، المنيا، قنا، والأقصر.

وتتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، جهاز المسح الطبي "موبايل فيجن"، جهاز كشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب"، وجهاز الكشف الالكتروني "ريفركتور"، وجهاز قياس العدسات "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجاناً للمواطنين.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة، على محورين أولهما محور قوافل الكبار لإجراء الكشف الطبي لنحو 2 مليون مواطن، والثاني محور مدارس مصر لإجراء الكشف الطبي على 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم مليون نظارة طبية للتلاميذ، ونصف المليون نظارة لكبار السن، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء مجانا.

وفتح الصندوق حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.











































