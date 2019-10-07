شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد 4أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية، بإبعاد manas ussibaliyev" كازاخستاني الجنسية"، وabdulaziz tulzhanov "كازخستاني الجنسية" خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام. Advertisements كما نشرت الجريدة قرار إبعاد joseph aremu olaniyi "نيجيري الجنسية"، ومحمد أبو بكر مقدم" جزائري الجنسية"، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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