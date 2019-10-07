شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. نقابة الأطباء البيطريين تناقش مشاكل الثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الثروة الحيوانية، إن اللجنة تعقد ظهر يوم الأربعاء المقبل، 9 أكتوبر الجارى، ورشة عمل بعنوان " اقتصاد وطن.. وصحة مواطن"، لمناقشة المشاكل التى تواجه الثروة الحيوانية، ومشاكل الأطباء البيطريين العاملين بهذا المجال، وكيفية الحفاظ على الثروة الحيوانية فى ظل انتشار الأمراض، والأوبئة بعدة محافظات.

وأوضح على، فى بيان، أنه فى إطار التحضير للورشة فقد تم توجيه دعوة للمشاركة بفعاليتها لكل الجهات المختصة والقائمين على هذا القطاع فى الجهات التنفيذية، حرصا على الوصول إلى أفضل الحلول والخروج من أزمة ومشاكل الثروة الحيوانية، بجانب الرد على مشاكل المهنة التى يراها الأطباء البيطريين وأصحاب المزارع.

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وأضاف أن أبرز محاور الورشة، هو:عدم معرفة سبب انتشار الأوبئة فى المواشى رغم تحصينها، وما هي الاستراتيجية الخاصة بالقضاء على مرض إنفلونزا الطيور والحمى القلاعية؟.