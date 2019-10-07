شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة القومى للمرأة تغادر للإمارات للمشاركة بحفل إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة البلاد متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور حفل اطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، الذى ينظمه المجلس الوطنى الاتحادى بالتعاون مع البرلمان العربى.

ويأتى حفل إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائى العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، تقديراً للدور الرائد للشيخة فاطمة بنت مبارك وما حققته من إنجازات ونجاحات نالت تقدير وإعجاب العالم ، وذلك بحضور رؤساء برلمانات ووزراء وسفراء عرب.

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وسوف تشارك الدكتورة مايا مرسى، فى جلسة بعنوان "أُم الامارات .. الممّكن الرئيسى للمرأة العربية" وتتحدث عن "دور النموذج والقدوة فى تمكين المرأة العربية"، خلال الندوة التى تقام ضمن برنامج الحفل.