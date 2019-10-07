الجريدة الرسمية تنشر قرار التصديق على نتيجة انتخابات أعضاء المجلس الإنجيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية، بالتصديق على نتيجة انتخابات أعضاء المجلس الإنجيلى العام. Advertisements وتضمنت الانتخابات اختيار القس عزت شاكر سمعان "عضوًا عن مجمع القاهرة"، والقس أكرم ناجي حسني " عضوًا عن مجمع الوسطى"، والقس إسطفانوس "عضوً عن مجمع ملوي" ، وذلك لمدة 8 سنوات، تبدأ من 29 أبريل 2019 وتنتهي فى 28 أبريل2027.

القرار

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