شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة أردوغان تصدم الأتراك.. 20% زيادة على رسوم المرور بالطرق والكبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الأتراك على موعد مع موجة جديدة من الغلاء، فى ظل الأزمات الاقتصادية الممتدة التى تعانيها أنقرة بسبب سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان المتخبطة فى هذا الملف.

وبحسب صحيفة يانى جازيت التركية، بدأت الحكومة التركية اعتباراً من اليوم الاثنين تطبيق زيادة جديدة لتعريفة المرور على الطرق والكبارى بواقع 20%.

وتشمل الزيادة الجديدة كافة الطرق والكبارى الرئيسية التى يمر بها الأتراك وبشكل يومى، وهو ما يشكل عبئا على المواطنين فى ظل موجة الغلاء القائمة بالفعل وارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية فى البلاد.

Advertisements

وبررت الحكومة التركية تلك الزيادة، قائلة إنها تهدف إلى "إطالة عمر الطرق السريعة والحفاظ على كفاءتها"، وتابعت: "نهدف إلى الحفاظ على عمر وكفاءة الطرق السريعة والجسور البوسفورية، وتوفير الصيانة اللازمة لها، والتى تتطلب بطبيعة الحال المزيد من العمالة والفنيين".

وألمحت الحكومة إلى أن أسعار العمالة ومواد البناء وتكاليف الإصلاحات تتزايد بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن الزيادة الجديدة هى "الحد الأدنى" الذى يمكن تطبيقه.