بلطجى يحكم دولة.. أردوغان يواصل سرقة ثروات جيرانه بالحفر جنوب قبرص الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لمسلسل بلطجة أردوغان وسرقته لثروات البلاد المجاورة له، قال وزير الطاقة التركى فاتح دونميز، إن سفينة الحفر التركية ياووز ستبدأ الحفر بحثا عن النفط والغاز جنوب غربى قبرص يوم الاثنين أو الثلاثاء، فى تحرك تسبب فى تصاعد التوترات بين البلدين.
وقالت أنقرة يوم الخميس، إنها سترسل السفينة إلى منطقة منحت فيها سلطات قبرص اليونانية بالفعل حقوقا للتنقيب عن النفط والغاز إلى شركات إيطالية وفرنسية.
وتتهم قبرص تركيا "بالتصعيد الخطير" لانتهاكات حقوقها السيادية.
تأتى هذه الخطوة من إدارة أردوغان رغم ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أن واشنطن أبلغت أنقرة رفضها لعمليات التنقيب غير القانونية شرقى البحر المتوسط، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية".
وكان رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد أبلغ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم، السبت، بأن تركيا تنتهك الحقوق السيادية لقبرص.
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