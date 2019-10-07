مصر للطيران تُعلن تشغيل رحلاتها إلى بودابست بالطائرة الجديدة A220-300

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران، عن بدء تشغيل رحلاتها بين القاهرة وبودابست بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص A220-300، حيث تُسير مصر للطيران 4 رحلات أسبوعية بين المدينتين.
وتتميز هذه الطائرة، بأنها تضم 140 مقعدا بمساحات مريحة، من بينها 15 مقعدا على درجة رجال الأعمال، و125 مقعدا بالدرجة السياحية، بما يمنح الركاب المزيد من الراحة في رحلاتهم على متن الطائرة، وبجانب هذا عدة مميزات أخرى مثل خدمة ال Wi-Fi وVideo/Audio Streaming، بما يتيح للراكب مشاهدة البرامج والفيديوهات على هواتفهم المحمولة، وأجهزة اللاب توب.
الجدير بالذكر، أن مصر للطيران تُعد أول شركة فى الوطن العربى، والسادسة على مستوى العالم تتسلم هذه الطائرة.
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