شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تطلق مبادرة جديدة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وزارة التضامن الاجتماعى، مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافى البريطانى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتدريبهم وإعداهم لسوق العمل مع التركيز على مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعى، حرصاً من الطرفين على إدماجهم فى الحياة العامة كشريك متساو ومتكافئ له كافة الحقوق في التدريب والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأعلن الطرفان عن مبادرة " تحديات الابتكار لذوى الإعاقة التى ستكشف من خلال فكرة الابتكار التشاركي حلولاً للتغلب على معوقات توظيف الأشخاص ذو الإعاقة وسوف تحظى الأفكار الرابحة بالمساعدة والتوجيه من خلال حاضنات الأفكار وفرص التمويل أو من خلال ربطها بعملاء جدد أو شراكات جديدة، لإنشاء شركات ناشئة مستدامة تعمل ولأول مرة على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت نيفين القباج نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، أن هذه المبادرة ستتيح فرصاً أكبر لوزارة التضامن الاجتماعي وشركاءها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية للتعرف على العوامل التى تحول دون احجام ذوي الإعاقة على فرص العمل من جهة أو عدم قبولهم من جانب أصحاب الاعمال من جهة أخرى وطبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لعام 2018 وصلت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة فى مصر إلى 10.6% من تعداد السكان ، وقد أتى قانون الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 بحقوق متنوع ومتكاملة لتأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن هذه الحقوق وجوب تعيين نسبة 5% من القوة العاملة.

وقالت إليزابيث وايت مدير المركز الثقافى البريطانى فى مصر " هدفنا هو خلق وظائف للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال الاقتصاد الإبداعى والمشاريع المجتمعية، وأن هناك ما يقرب من مليار شخص حول العالم يواجهون تحديات بسبب الإعاقة ومن أولويات الحكومة البريطانية إيجاد حلول مبتكرة تتيح لهم فرصة حياة كريمة. وفى المجلس الثقافي البريطاني نريد أن نتشارك مع الجميع الدروس المستفادة من المشاريع التى تقودها نقودها فى أوروبا لتعزيز دمج الأشخاص ذوى الإعاقة والمجتمعات المهمشة الأخرى.

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وتتضمن مذكرة التفاهم أوجه التعاون المشترك من أجل تنفيذ أنشطة تستهدف تطوير قدرات ومهارات الأشخاص من ذوي الإعاقة ورفع كفاءتهم في مجال إدارة المشروعات ذات المردود المجتمعى، من خلال سلسلة من ورش العمل والاجتماعات التي تهدف الى التعرف على التحديات فى طريق تشغيل ذوى الإعاقة وذلك للمساهمة في مزيد من الصناعات الإبداعية التي تساعد الأشخاص ذوى الإعاقة على تذليل تلك التحديات.

كما أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سارية لمدة ثلاث سنوات حيث قامت بالتوقيع عن وزارة التضامن الاجتماعى كطرف أول نيفين القباج نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية وعن المجلس الثقافى البريطانى بمصر كطرف ثان اليزابيث وايت مديرة المجلس.

ويذكر أن هدف مبادرة تحديات الابتكار لذوي الإعاقة " التى أطلقها برنامج تنمية الاقتصاديات الإبداعية والشاملة التابع للمجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع برنامج فرصة الخاص بوزارة التضامن الاجتماعى " هو الشروع فى نموذجين مختارين لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشروعات الاقتصادية الإبداعية بحلول ديسمبر 2020 لهذا الغرض ومن المقرر ان تساهم وزارة التضامن الاجتماعي في توفير الرعاية للمشروع وارسال دعوات رسمية الى الشركاء العاملين في منظومة تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركة الأعضاء المنتسبين للوزارة مشاركة فعالة في مختلف الاجتماعات وورش العمل التي سيتم تنظيمها.