شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يصل بني سويف لافتتاح تطوير قرية تزمنت الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك في مستهل زيارته لمحافظة بني سويف، وبحضور كل من الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك للمشاركة وحضور مراسم افتتاح مشروع إعادة إعمار منازل قرية تزمنت الغربية، والذي نفذته جمعية الأورمان بالتعاون مع مجموعة حديد المصريين تحت رعاية صندوق «تحيا مصر»، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجاً.

ويشارك في الافتتاح رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، مؤسس مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً في مصر، بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية.

وشملت أعمال تطوير قرية تزمنت الغربية التابعة لمركز بني سويف، بمحافظة بني سويف، إعادة إعمار ٣٠ منزلاً بالكامل وتأثيثهم بأثاث شامل، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية، وتوزيع منح لتمويل ٢٣ مشروعاً صغيراً ومشاريع تنموية، وتقديم خدمات طبية لعدد ٧٥ حالة من مرضى القلب والعيون، بالإضافة إلى توزيع ٥ أجهزة تعويضية لذوي الإحتياجات الخاصة بالقرية، وأكشاك تنموية والتكفل بزواج ١٠ فتيات يتيمات.