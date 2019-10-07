شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل بالعيد القومى الـ40 للمدينة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومجلس أمناء المدينة، وجمعية المستثمرين، وعدد من الشركات الرعاة، الأحد، عددًا من الفعاليات، وذلك في إطار احتفال المدينة بعيدها القومي رقم 40 وذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

حضر الاحتفالية قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز، ومسؤولو مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء، والمستثمرون.

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بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري لمصر، تعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمة المقدمة للمذيع أحمد إكرام جاد الله مذيع بالتلفزيون المصرى، وشيرين الدسوقى بإذاعة القاهرة الكبرى، وتم عرض فيلم تسجيلي وثائقي عن انتصارات حرب 6 أكتوبر، وتلتها كلمة المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، تلتها كلمة المهندس شريف الشربينى، رئيس الجهاز، تحدث عن حرب أكتوبر وخطته للقضاء على ملامح العشوائية بالمدينة، وعرض استثمارات المدينة وعرض فيلم تاريخي عن مدينة 6 أكتوبر منذ نشأتها ومراحل تطورها.

وتم تكريم عدد من الشخصيات من المحاربين القدماء، وتكريم أسر الشهداء من الشرطة، وتكريم المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة والمهندس حسن عبدالمتعال، أول رئيس جهاز لمدينة 6 أكتوبر.. كذلك تكريم الموظفين الذين بلغوا سن المعاش، وأوائل الثانوية العامة على الجمهورية، وكذا تكريم الموظف المثالى على مستوى الجهاز، المهندسة حنان عبدالعظيم، مدير عام إدارة الطرق، وتم تقديم عرض من فرقة الفنون الشعبية.

وأحيا الحفل المطرب الكبير محمد الحلو والمطربة يارا، وبمشاركة من الجهاز في إظهار مواهب المدينة تم عمل مسابقة على الصفحة الرسمية للجهاز للمواهب تقدم لها 350 متسابقا وتم اختيار 15 متسابقا، وقام بالغناء الفائزون في التصفيات، وتم تقديم شهادات تكريم لهم، وأشاد الحضور بأدائهم الفنى الرائع.

جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل بالعيد القومى الـ ٤٠ للمدينة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل بالعيد القومى الـ ٤٠ للمدينة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل بالعيد القومى الـ ٤٠ للمدينة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل بالعيد القومى الـ ٤٠ للمدينة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل بالعيد القومى الـ ٤٠ للمدينة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل بالعيد القومى الـ ٤٠ للمدينة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل بالعيد القومى الـ ٤٠ للمدينة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل بالعيد القومى الـ ٤٠ للمدينة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل بالعيد القومى الـ ٤٠ للمدينة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل بالعيد القومى الـ ٤٠ للمدينة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل بالعيد القومى الـ ٤٠ للمدينة