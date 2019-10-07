شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودي: مصر تعيش عصر تحقيق المعجزات.. والسيسي رئيس لن يتكرر كثيراً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي السعودي، مشعل أبا الودع الحربي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد التنمية وقاهر الإرهاب، هو رئيس لن يتكرر كثيرا في تاريخ مصر.

وأكد الحربي، في مقال له بجريدة «السياسة» الكويتية، تحت عنوان «عبور جديد يا مصر»، الاثنين، أن الجيش المصري سطر خلال انتصارات أكتوبر 1973، أروع ملحمة بطولية في التاريخ، بهزيمة عدوه الذي كان يظن أنه لن يقهر، لكن مصر بها خير أجناد الأرض، وهؤلاء هم أبناء الشعب المصري من فلاحين وعمال وصعايدة، وغيرهم من أبنائها الشرفاء الذين لا يترددون في الدفاع عن وطنهم، والتضحية بدمائهم من أجل بلدهم "أم الدنيا" مصر.

وأضاف الحربي: «جماعة الإخوان الإرهابية، رغم عمرها الطويل الذي يتجاوز الثمانين عاما، لم تستطع فهم التركيبة المصرية التي ترفض المساس بجيشها، ولهذا السبب فشل الإخوان في حكم مصر، لأنهم أرادوا أن يتخلصوا من الجيش المصري، من أجل تكوين ميليشياتهم على الطريقة الإيرانية، لكن الشعب المصري وقف لهم بالمرصاد، وخرج عليهم في ثورة شعبية أطاحت بهم، وبكل من كان يقف خلفهم».

Advertisements

وأشار إلى أن دعوات الفوضى التي راهن عليها الإخوان، وحلموا برحيل رئيس منتخب فشلت، وجاءت بنتيجة عكسية، حيث خرج الشعب المصري كله يوم الجمعة «يوم إجازته»، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد عودته من نيويورك، واحتشد الملايين في شوارع مصر من الإسكندرية إلى أسوان، ليعلن مساندته وتأييده لرئيسه ورفضه للفوضى والإرهاب، لتخيب كالعادة مساعي جماعة الشر، وينقلب السحر على الساحر.

وعزا الكاتب السعودي رفض المصريين لدعوات الإخوان إلى إدراكهم أن الاستقرار هو الحل، وأن الرئيس السيسي أنجز لمصر الكثير من المشروعات التي تحققت خلال وقت قصير جدا، بالإضافة إلى الدعم والمساندة الدولية لمصر ورئيسها في حربها على الإرهاب، ومساندتها في معركة التنمية.

وأضاف الحربي: «هناك رئيس لن يتكرر كثيراً في تاريخ مصر اسمه عبدالفتاح السيسي، قائد التنمية في مصر، وقاهر جماعة الإخوان الإرهابية، التي تعمل من أجل إعادة مصر إلى الوراء، والسيطرة على المصريين بالأفكار الظلامية، التي للأسف، اتبعها شباب، وتحولوا إلى عناصر إرهابية في صفوف تنظيمات إرهابية دولية، تعمل وفق أجندات خبيثة، تشرف عليها مخابرات دول لا تريد الخير لمصر والمنطقة العربية».

وشدد على أن مصر تعيش هذه الأيام عبورا جديدا، وهي تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، بعد تحسن قيمة الجنيه المصري، وتراجع التضخم، وانخفاض البطالة، بالإضافة إلى القضاء على العشوائيات، التي كانت جماعة (الإخوان) الإرهابية، تستغلها في معاركها السياسية والانتخابية، وتستغل البسطاء وتتاجر بهم وبأحلامهم، من أجل الوصول إلى كرسي الحكم.

وقال الكاتب السعودي: «الشقيقة مصر استطاعت الخروج من عنق الزجاجة بفضل شعبها، الذي التف حول الجيش المصري، والشرطة المصرية، ورئيسه الذي أبهر العالم بطموحاته وأحلامه الكبيرة لوطنه، وحقق الكثير لشعبه ومازال يعمل من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.. هذه هي مصر التي تعيش عصر الإنجازات وتحقيق المعجزات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقادم أفضل إن شاء الله للشعب المصري الشقيق.. وعبور جديد يا مصر».