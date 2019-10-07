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التعليم تعقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم للإعلان عن حلول سد العجز فى المعلمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ظهر اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مستجدات خاصة بالمعلمين، بحضور قيادات الوزارة.

 

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تدريب المعلمين على النظام الجديد والإعداد التى تلقت تدريبات على إدخال التكنولوجيا فى التعلم، وأيضا سيتم الإعلان عن خطوات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لسد العجز فى المعلمين بالمدارس والتى تعانى بعضها من عجز كبير فى أعضاء هيئة التدريس فى المدارس، حيث من المتوقع أن تعلن الوزارة عن تعاقدات جديدة لسد العجز بشكل مؤقت كأحد الحلول المقترحة للتغلب على عجز المعلمين.

 

ويتناول المؤتمر أيضا الحديث عن بعض الخطوات التى تتخذها الوزارة لتحسين أوضاع المعلمين الاجتماعية والمادية، إضافة إلى ما تقدمه الوزارة لهم خلال الفترة المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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