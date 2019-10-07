شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: الصحة العالمية تخصص 2020 عاما للعاملين بالتمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، بحفل تخريج أول دفعة من كلية التمريض بجامعة الأزهر بنات، وعددهم 130 خريجة، حيث ألقت قسم مزاولة المهنة، على الدفعة.

وأكدت كوثر، خلال كلمتها، على ضرورة اهتمام التمريض بتقديم الرعاية الصحية المتميزة للمرضى، مشيرة إلى أهمية مهنة التمريض بمصر والعالم، بالتزامن مع اهتمام منظمة الصحة العالمية بالتمريض، وتخصيص عام 2020 عام للتمريض، والاهتمام الكبير الذى تشهده المهنة من الدولة.

Advertisements

وشارك بالحضور الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور أشرف عطية، نائب رئيس الجامعة والدكتور صبرى خالد عميد الكلية، والدكتورة حريصة الشيمى رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، وعميد كلية الطب بنين وعميدة كلية الطب بنات.

وكان قد تم الموافقة على افتتاح كلية للتمريض للطالبات، بجامعة الأزهر، ويكون مقرها مستشفى جامعة الأزهر التخصصى بمدينة نصر، بداية من العام الجامعى 2013 -2014.