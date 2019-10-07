شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك باجتماع لجنة المخطط الاستراتيجى للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الاثنين فعاليات الاجتماع الـ21 للجنة المخطط الاستراتيجى للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذى يستضيفه مجلس المحاسبة بالجمهورية الجزائرية والتى تستمر حتى 9 أكتوبر الجارى.



ويشارك وفد مصرى من الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى فى فاعليات الاجتماع الـ21 للجنة المخطط الاستراتيجى للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ويضم الوفد كل من المحاسبين نجوى أحمد القائم بأعمال وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية للرقابة على البنوك، أحمد محمد أبو القاسم المراجع بالإدارة المركزية للرقابة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ21 للجنة المخطط الاستراتيجي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، التوصيات الواردة فى تقرير لجنة متابعة تنفيذ المخطط الإستراتيجي وكذلك دراسة الخطط التشغيلية لهياكل المنظمة خلال السنوات 2020- 2022 ومدى توافق تلك الخطط مع المشاريع الواردة فى المخطط الإستراتيجي ومؤشرات قياس أدائها، كما سيتم مناقشة التقدم فى تنفيذ الخطط التشغيلية لعام 2019.