الأطباء: توقف الخدمات فى النقابة من الخميس حتى السبت استعدادا للانتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للأطباء، توقف سير العمل الخاص بخدمات الأطباء، من يوم الخميس 10 أكتوبر، حتى السبت 12 أكتوبر الجارى، مشيرة إلى أن آخر أيام تقديم الخدمات ّهو الأربعاء 9 أكتوبر 2019، بسبب ظروف انعقاد انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة الجمعة المقبل، 11 أكتوبر الجارى، على أن تعاود النقابة عملها بشكل طبيعى صباح الأحد 13 أكتوبر 2019.
وكانت النقابة قد أعلنت عن مقرات انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى 27 محافظة، مشيرة إلى أن التصويت بكافة المقرات ستفتح أبوابها من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، ودعت النقابة جميع الأطباء لسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أو النقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2018، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابى.
وتعقد نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفى، يوم الجمعة المقبل، لاختيار النقيب العام ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، واختيار نقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.
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