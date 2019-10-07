شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة الروسى يبحث فى القاهرة غدا العلاقات الاقتصادية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام روسية، أن وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف، سيعقد غدا الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء، خلال زيارته للقاهرة مباحثات مع المسئولين المصريين حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية، اليوم الاثنين، أن الوزير الروسى سيترأس مع وزير التجارة والصناعة المصرى، أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى لمناقشة سبل تطوير وتعزيز أواصر التعاون فى مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والنقل والسياحة وغيرها من المجالات محل الاهتمام المشترك.

وأضافت، أن الوزيرين سيفتتحان فعاليات المعرض والمنتدى الصناعى والتكنولوجى الدولى "الأسبوع الصناعى الكبير"، الذى يعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، وتنظمه مجموعة "فورميكا" الروسية على مساحة 5 آلاف متر مربع بمركز مصر للمعارض الدولية وبمشاركة أكثر من 110 من الشركات الصناعية الكبرى والصغيرة والمتوسطة.

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ويعد "الأسبوع الصناعى الكبير"، أحد أهم المعارض المتخصصة فى مجال الصناعات الهندسية، ويعتبر بوابة للشركات الروسية والدولية لدخول أسواق شمال ووسط إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تعد بلدان هذه المنطقة المستورد الرئيسى للآلات والسلع الصناعية والمواد الغذائية.

وستُعقد خلال زيارة الوزير الروسى إلى مصر، مفاوضات جديدة بشأن إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى، الذى يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرجيزستان وأرمينيا.