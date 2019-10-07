شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية تبرز تصريحات "السيسي" حول سد النهضة.. وتؤكد: يحمى حقوق مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهتمت وكالة نوفا الإيطالية، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتغريداته الأخيرة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى، مؤكدة أن الرئيس السيسى سيحمى حقوق مصر المائية فى تلك الأزمة. وقالت الوكالة فى تقرير لها الأثنين، إن السيسى أكد التزام الدولة المصرية بكل مؤسساتها بحماية الحقوق المائية لشعب مصر فى مياه النيل. وأشارت الوكالة الإيطالية، إلى أن وزارة الرى المصرية كانت قد طالبت "بمشاركة طرف دولى فى مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث، وتقريب وجهات النظر، والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث، دون التعدى على مصالح أى منها.

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