مصطفى مدبولى يلتقى رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، "جيلبرت هونجبو" ، رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية"الايفاد"، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك. Advertisements كانت مصر قد وقعت فبراير الماضى، مع "إيفاد" اتفاقية مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية بقيمة 62 مليون دولار، والمزمع إقامته بمحافظة مرسى مطروح من أجل توفير فرص عمل جديدة وبيئة استثمارية واعدة لتنمية المحافظة.

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