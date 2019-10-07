"بسمة" تطلب الخُلع: "بيقولي يا قصيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

رفعت "بسمة م." دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، تطلب فيها الخُلع من زوجها مبررة طلبها: "جوزي بيحرجني قدام الناس.. وبيقولي يا قصيرة".

وبحسب أوراق القضية، تزوجت "بسمة" 27 سنة "أحمد أ." صاحب محل لعب أطفال، منذ 8 أشهر، في زواج تقليدي، بعدما تعرفت عليه عن طريق شقيقتها الكبرى التي تعمل معه في المحل.

وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها لم يعلق أثناء خطبتهما على فرق الطول بينهما، مضيفة أنه بعد مرور شهر واحد على الزواج، لاحظت تعجبه من ارتدائها "كعب عالي" وسقوطها على الأرض أحيانًا.

Advertisements

وأضافت الزوجة: "بعد ما لبست الكعب العالي، وقعت أكتر من مرة في الشارع، وتحملت سخرية الناس عشانه وعندما واجهته بالسؤال عن أسباب ضيقه، ورفضه الخروج معي أكتر من مرة، ردَّ قائلًا لو اتكسفتي تاني في الشارع مش هنزل معاكي.. خليكي بطبيعتك".

تحملت "بسمة" إحراج زوجها لها بسبب اهتزازها في المشي، وقالت: "كان بيحرجني أمام أهلي وأصدقائي في المناسبات الخاصة"، لافتة إلى أنه تركها مرة أثناء خروجهما مبررًا: "مش مرتاح معاكي".

طلبت "بسمة" من زوجها الطلاق فرفض، ولجأت إلى محكمة الأسرة، تطلب الخُلع في الدعوى رقم 2170 لسنة 2019، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.​