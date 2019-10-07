أخبار مصر | صحف الكويت تبرز تصريحات السيسي بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحف الكويت تبرز تصريحات السيسي بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات السادس من أكتوبر 1973، والتي أكد خلالها ثقته الكاملة بالنصر، فى الحروب المعنوية التى تتعرض لها مصر من أكاذيب وخداع.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تحت عنوان "السيسى: الوطن يتعرض لأمواج عاتية تتحطم أمام تماسك الشعب"، عن الرئيس السيسى قوله إن الشعب المصرى قادر دائما على مواصلة انتصاراته وحفاظه على وطنه، وأبناءكم وأحفادكم، عاقدون العزم على مواصلة المسيرة.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى لفت، فى كلمته، إلى تغير أشكال الحروب خلال العقود الأخيرة، حتى وصلت إلى الحروب المعنوية، موضحًا أن أشكال الحروب تستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية، وتصوير الدولة كأنها العدو، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن الوطن يتعرض لأمواج عاتية، تتحطم أمام تماسك الشعب.

من جانبها، ذكرت صحيفة "القبس"، تحت عنوان "السيسى بذكرى حرب أكتوبر: نتعرض لأمواج عاتية من الخارج"، إن الرئيس السيسى، أكد أن مصر ستظل وطنًا منصورًا مرفوع الراية، وشاهدًا على انكسارات أعدائه وخيبة أملهم، مهما تعددت أشكال الحرب وأساليبها، مشيرًا إلى أن مصر تتعرض لأمواج عاتية يأتى أغلبها من الخارج، ولكنها تتحطم دومًا أمام صلابة وتماسك الشعب الذى يربطه بأرضه رباط وثيق، ويربطه بجيشه ميثاق وعهد.

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وأضافت أن الرئيس السيسى، أكد أن يوم 6 أكتوبر 1973، لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة، بل هو تعبير فريد عن إرادة أمة وتماسك شعب، استمد من تاريخه العريق، صلابة وقوة لا تقهر.

بدورها، ذكرت صحيفة "النهار"، تحت عنوان "السيسى: مصر لا تهزم بحرب نفسية ولا تقبل المهانة"، أن الرئيس السيسى، أكد أن المصريين سيواصلون مسيرتهم نحو التنمية والحفاظ على وطن حر، لا يقبل المهانة أو الخضوع، ولا تخدعه الأكاذيب أو تهزمه الحرب النفسية.

وأضافت أن الرئيس السيسى شدد على سئم المصريين من الخداع والمخادعين، ومن كثرة الافتراء على وطنهم بالباطل، مؤكدًا أن الشعب المصرى الذى حقق عام 1973 ما ظنه الجميع مستحيلاً، والذى حافظ على السلام فى منطقة الشرق الأوسط لعقود طويلة بعدها، وتحمل فى سبيل ذلك السَيْل الذى لم ينقطع من الهجوم والتشكيك، لقادر على مواصلة انتصاراته، والحفاظ على وطنه وحماية دولته ومؤسساتها، يقيناً منه بأنها مؤسسات وطنية مخلصة، تعمل من أجل حماية أمنه وصون استقراره وتعظيم إنجازاته.

أما صحيفة "الجريدة"، فذكرت أن الرئيس السيسى، حذر من مؤامرات خارجية تتعرض لها مصر على مر الزمان، تستهدف وحدة الشعب المصرى وعلاقته بجيشه الوطنى، لافتًا إلى أن مصر تتعرض لـ "أمواج عاتية" تأتى دائمًا من الخارج، وشدد على أنها تتحطم أمام صلابة وتماسك الشعب المصرى، الذى يرتبط بأرضه وجيشه، من أجل الحفاظ على الأرض وحماية الشعب وصون الكرامة الوطنية.

من جانبها، ذكرت صحيفة "السياسة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن قدر مصر، أن تتعرض لأمواجٍ عاتية، يأتى أغلبها من الخارج، لكنها تتحطم دوما أمام صلابة وتماسك الشعب المصرى، الذى يربطه بأرضه رباط وثيق، ويربطه بجيشه الوطنى ميثاق وعهد بالحفاظ على الأرض وحماية الشعب وصون الكرامة الوطنية.