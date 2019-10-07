أخبار مصر | اليوم.. "التعليم" تعلن تفاصيل التعاقدات الجديدة للمعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "التعليم" تعلن تفاصيل التعاقدات الجديدة للمعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مؤتمرا صحفيا بديوان عام الوزارة؛ للإعلان عن مستجدات خاصة بالسادة المعلمين، وذلك الساعة الواحدة ظهرًا، بديوان عام الوزارة.

وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن المؤتمر سوف يتضمن الإعلان عن القواعد والشروط الخاصة بالمسابقة الجديدة للمعلمين، وكذلك كل التفاصيل عنها، بالإضافة إلى إعلان بعض الأمور الخاصة بشباب المعلمين.