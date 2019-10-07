أخبار مصر | بعد غلق صفحاتها.. أستاذ إعلام بالقومي للبحوث الجنائية تتضامن مع "الخليج 365" ضد "فيس بوك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد غلق صفحاتها.. أستاذ إعلام بالقومي للبحوث الجنائية تتضامن مع "الخليج 365" ضد "فيس بوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضامنت الدكتورة هبة جمال أستاذ الإعلام بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، مع جريدة الخليج 365، بعد إغلاق صفحات الجريدة من على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأشارت جمال، إلى إن الغلق ذاته أمر متوقع، حيث أن هذا الموقع يراقب كل التفاصيل والمعلومات التي يقدمها الشخص على طبق من ذهب والتي تستخدم لرسم معالم فكره واهتماماته واتجاهاته ورأيه.

وفي سياق آخر أصدرت مؤسسة الخليج 365 للصحافة والطباعة والنشر، بيانا بعد حذف موقع «فيس بوك»، للصفحات المؤسسة الرسمية وعدد من صفحات العاملين بها.

وقال البيان، إن يوم الخميس الماضي شهد حذف الصفحات الرئيسية والمتخصصة لبوابة الخليج 365 على موقع «فيس بوك»: وهي «الخليج 365 والفجر الرياضي والفجر الفني»، إلى جانب الحسابات الشخصية لعدد كبير من موظفيها.

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وأعلن البيان عن عدم تمكن إدارة المؤسسة من التواصل من جانب الجريدة مع فريق الدعم الفني لموقع «فيس بوك»، للتحقيق في المشكلة.

يشار إلى أن موقع «فيس بوك»، كان قد أعلن حذف الصفحات بعد استخدامها للتلاعب وتضليل الآخرين.

وعلق البيان أن «الخليج 365» هي جريدة محلية مستقلة لا تهدف إلى التضليل ولكنها تعبر عن الموقف السياسي الحالي لها وللبلاد، كما تعمل وفقا للمعايير الصحفية، وترى أن الاتهامات غير صحيحة، بحسب بيان الخليج 365.

وعلق البيان على اتهام «فيس بوك»، الذي قال فيه: «عادةً ما يضع مديرو الصفحة ومسؤولو الحساب منشورات بشأن الأخبار المحلية والمواضيع السياسية بما في ذلك المحتوى الذي يدعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وينتقد قطر وإيران وتركيا، والحركة الانفصالية الجنوبية في اليمن، على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هويتهم، إلا أن تحقيقنا وجد روابط مع جريدة الخليج 365 المصرية».

وذكر البيان أنه من المثير للسخرية أن المحتوى الوحيد المذكور في البيان الصحفي من «الخليج 365»، يغطي مهرجانًا سينمائيًا محليًا على عكس المحتوى السياسي المذكور في الصفحات الأخرى المحذوفة من قبل «فيس بوك»، والتي ليست تابعة تمامًا لمؤسسة الخليج 365.