تعرف على عقوبة مخالفة شروط الإقامة فى المدن الجامعية بجامعة الأزهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت إدارة المدن الجامعية بجامعة الأزهر عدد من الضوابط والعقوبات تطبق على الطلاب المخالفين لشروط الإقامة بالمدينة الجامعية وذلك وفق الآتى: يخضع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية للنظام التأديبى الآتى : • لفت نظر . • إنذار . • سداد قيمة التلفيات / تحصيل قيمة الوجبات والمصاريف الإدارية . • إيقاف الأجازة الأسبوعية . • الحرمان من الإقامة لمدة ( أسبوع – أسبوعين – شهر- نهائياً ) . • إبلاغ ولى الأمر . تتوقف درجة العقوبة على نوع المخالفة التى ارتكبها الطالب / الطالبة ويعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال باللوائح المعمول بها خاصة مايلى : • التأخير عن المواعيد المحددة للمدينة أو الغياب أو المبيت بدون إذن رسمى . • عدم مراعاة الآداب العامة داخل المدينة وارتكاب أفعال مخلة بالآداب أو فيها خروج عن مقتضى اللياقة والإسلام . • الاعتداء على احد الطلاب أو العاملين بالمدينة . Advertisements • عدم استخدام أدوات المدينة أو العهدة فى غير الأغراض المخصصة لها وعدم المحافظة على نظافة الحجرات ونظام مبانى المدينة مما يؤدى إلى حدوث تلفيات • اصطحاب زائرات من خارج المدينة ( بالنسبة للطالبات/ الطلاب ) وإدخالهن حجرات الإقامة أو المطعم . • استخدام بون التغذية غير خاص بالطالب / الطالبة . • الاستيلاء على الممتلكات الشخصية للغير . • التزوير فى أوراق رسمية خاصة بالمدينة . • التحريض على مخالفة التعليمات الخاصة بالمدينة . • تلقى مطبوعات تخالف تقاليد الإسلام أو تذرى الشرف والكرامة . • بث أفكار سياسية أو اجتماعية مخالفة للنظام العام أو مناهضة لتقاليد الشرع الحنيف أو الترويج لها. • التجمهر أو التظاهر أو الاعتصام أو التحريض عليها . • تكوين جماعات أو عقد اجتماعات أو توزيع منشورات لها صفة سياسية مخالفة للنظام العام. • يختص رئيس الجامعة أو من ينوب عنه بالإحالة إلى لجنة التأديب . • إخطار ولى الأمر فى حالة حرمان الطالب / الطالبة من الإقامة بالمدينة مؤقتاً / نهائياً . • فى حالة تعدد المخالفات المحددة يحال الأمر إلى رئيس الجامعة أو النائب المختص لاتخاذ القرار المناسب باعتبار الطالب / الطالبة من طلاب الجامعة . • لا يخل توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى لائحة الجزاءات المنظمة للمدن الجامعية بأحكام القوانين الرسمية والدولية من جميع الجوانب الإجرائية والجنائية • حفظ صورة من قرار التأديب بملف الطالب / الطالبة .

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