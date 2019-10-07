شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين على الأقل وإنقاذ 22 فى غرق مركب يقل مهاجرين قبالة صقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قوات حرس السواحل الإيطالية اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن شخصين لقيا حتفهما عندما غرق مركب كان يحمل عشرات من المهاجرين قبالة ساحة جزيرة لامبيدوزا جنوبى صقلية.

وأضافت إن سفن إنقاذ انتشلت 22 شخصا من المركب، وإن عمليات البحث عن ناجين جرت بعد تلقى بلاغ فى ساعة متأخرة من مساء الأحد أن مركبا يحمل نحو 50 شخصا يواجه مشكلات. وأضافت قوات حرس السواحل في بيان، إن سفنا من حرس السواحل وشرطة الجمارك وصلت إلى المركب الذى انقلب فى أمواج متلاطمة على بعد نحو ستة أميال بحرية من ساحل لامبيدوسا. وقالت إنه تم انتشال جثتين.

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