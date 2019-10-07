شكرا لقرائتكم خبر عن «المواطنة والانتماء والتسامح» في برنامج تعزيز المواطنة بدير أبوحنس بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة المنيا تنفيذ فعاليات برنامج «تعزيز المواطنة» والذي تم اطلاقه في نسخته الثانية بعدد من القرى الأكثر احتياجا لتقديم الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية في الفترة من27 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو2020، حيث استهدف البرنامج قرية دير أبوحنس بمركز ملوي.

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن الهدف من تلك الأنشطة نشر الوعي الثقافي، الذي يُعد ركيزة في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وأحد محاور خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، لافتا إلى أن الجهات المشاركة في الفعاليات ستواصل تقديم خدماتها وأنشطتها بالقرى المستهدفة في إطار الخطة الإستراتيجية للمحافظة والتي قوامها الأساسي بناء الإنسان وتعزيز العمل والبناء والتنمية ودمج جميع عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات.

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وأضاف أن البرنامج يتم تنظيمه بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة المنيا وعدد من مديريات الخدمات والمجلس القومي للمرأة، حيث تستهدف أنشطة وفعاليات البرنامج 44 قرية بمراكز المحافظة من الأكثر احتياجا، بهدف تعزيز قيم المواطنة وقبول الآخر ودمج عناصر المجتمع.

ونفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب بالمنيا ندوة تثقيفية تحت عنوان «المواطنة والانتماء والتسامح» بمركز شباب أبوحنس وبمشاركة عدد من أبناء القرية.

قال مندي عكاشة، مدير المديرية، أن هذا اللقاء يأتي تنفيذه ضمن سلسلة البرنامج الموحد بعنوان «المواطنة والانتماء والتسامح» والذي يتضمن عدة محاور منها التعايش السلمي والموطنة في الأديان، ونبذ العنف والتطرف، وقبول الرأي والرأي الآخر، ومواجهة الإرهاب والأفكار المغلوطة والهدامة للمجتمع.

حضر في اللقاء الشيخ محمد صابر، مدير عام منطقة وعظ المنيا ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، والقس أغسطينوس كاهن كنيسة ماري جرحس.