شكرا لقرائتكم خبر عن وفدان من ماليزيا وأندونيسيا يزوران منطقة البقيع الثاني لآثار البهنسا بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت المنطقة الأثرية بالبهنسا بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، وفدا سياحيا من دولتي ماليزيا وأندونيسيا قادما لزيارة المنطقة، التي تضم عددا كبيرا من شهداء صحابة رسول الله، حيث يضم المكان أضرحة تخص الصحابة البدريين ممن شاركوا الرسول عليه الصلاة والسلام في موقعة بدر الكبرى.

وقال سلامه زهران مدير منطقة أثار البهنسا بمحافظة المنيا «المنطقة استقبلت وفدا من دولتي ماليزيا وأندونيسيا وقاموا بزيارة أضرحة الصحابة والشهداء، ومسجد الحسن الصالح بن على، بالإضافة لزيارة ضريح الجمام والبدريين والأمير زياد»، لافتا إلى أن المنطقة استقبلت في نفس الوقت عدد من الزوار من كافة المحافظات.