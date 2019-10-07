شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات «كسح» جديدة بالمنيا استعدادا لسيول الشتاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، عن استلام 4 سيارات كسح مياه جديدة بتكلفة 2 مليون جنيه، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لمجابهة مخاطر السيول مع اقتراب حلول موسم الشتاء المقبل، بما يحمله من تغيرات بالطقس من أمطار أو سيول.
من جانبه، تابع محمد سيد رئيس المدينة، آليات عمل تلك السيارات للتأكد من مدى جاهزيتها بما يمكن من الدفع بها لمواجهة الأزمات الطارئة خاصة في موسم السيول، كما وجه مسؤول الحملة الميكانيكية بضرورة التأكد من سلامة المعدات الخاصة بالوحدة الملحية وكفاءتها والتعرف على السيارات الصالحة للاستخدام والمعطلة لإجراء الصيانة اللازمة لها استعدادا لأية حالات طارئة.
كانت هذه تفاصيل خبر سيارات «كسح» جديدة بالمنيا استعدادا لسيول الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.