شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات «كسح» جديدة بالمنيا استعدادا لسيول الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، عن استلام 4 سيارات كسح مياه جديدة بتكلفة 2 مليون جنيه، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لمجابهة مخاطر السيول مع اقتراب حلول موسم الشتاء المقبل، بما يحمله من تغيرات بالطقس من أمطار أو سيول.

من جانبه، تابع محمد سيد رئيس المدينة، آليات عمل تلك السيارات للتأكد من مدى جاهزيتها بما يمكن من الدفع بها لمواجهة الأزمات الطارئة خاصة في موسم السيول، كما وجه مسؤول الحملة الميكانيكية بضرورة التأكد من سلامة المعدات الخاصة بالوحدة الملحية وكفاءتها والتعرف على السيارات الصالحة للاستخدام والمعطلة لإجراء الصيانة اللازمة لها استعدادا لأية حالات طارئة.