شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء الكشف على عيون ١٤٩ ألف طالب بمبادرة «نور حياة» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عن استكمال أعمال المرحلة الأولى من مبادرة «نور حياة» والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المدارس، وينفذها صندوق تحيا مصر، اليوم الإثنين، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية، مشيرا إلى أن المستهدف خلال المرحلة الأولى من المبادرة في المنيا يبلغ ٣٣٢ مدرسة بواقع ١٤٩ألف و٩٣٦ تلميذ و٢٢ألف و٣٢٢ نظارة.

وأوضح المحافظ أن الهدف من المبادرة هو الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وعلاج الحالات المكتشفة مجانا، من خلال تنظيم قوافل طبية بعدد من المدارس الابتدائية بالمحافظة، موجها جميع الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات المبادرة، وتحقيق الهدف المرجو منها.

وتستهدف المبادرة الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مليوني مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون، وكذلك تقديم الخدمات البصرية لنحو مليوني مواطن وإجراء ما يزيد على 200 ألف تدخل جراحي مع العلاج والمتابعة للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعي لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.