شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 7 أكتوبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. يستأنف مجلس النواب جلساته العامة لنظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و3 مشروعات قوانين بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.

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القاهرة.. تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، برنامج إدارة الأعمال التنفيذي، بالتعاون مع مؤسسة (ساويرس) للتنمية الاجتماعية وجامعة (شيكاغو بوث) بمدينة الجونة، والذي يُعد الأول من نوعه.

أسيوط.. تفتح مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط أبوابها للمواطنين للكشف المجاني عن أمراض السكر والكلى وعمل جميع التحاليل الطبية للسكر والكلى بالعيادات الخارجية وذلك تزامناً مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

بكين.. يبدأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين، للاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.