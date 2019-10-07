79% من القراء يؤيدون سن تشريع بتغليظ عقوبة مافيا الهجرة غير الشرعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد سن تشريع بتغليظ عقوبة مافيا الهجرة غير الشرعية، أيد غالبية القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة مافيا الهجرة غير الشرعية. وأيد 79% من القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة مافيا الهجرة غير الشرعية، بينما عارض 21% من القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة مافيا الهجرة غير الشرعية.



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