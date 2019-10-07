شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "الحديقة النباتية" أبرز المقاصد السياحية فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط نهر النيل الخالد بمدينة أسوان، حيث الجمال وسحر الطبيعة والمناظر الخلابة للنيل بلونه الأزرق ورمال الجبال الصفراء والأشجار الخضراء المميزة، تقع الحديقة النباتية وسط النيل بمدينة أسوان، أو كما يطلق عليها الأهالى فى أسوان "جزيرة النباتات".

ذهبنا فى جولة نيلية إلى الحديقة النباتية بأسوان لنكتشف أسرار هذه الحديقة والتى تضم 720 نوع نباتى نادر على مستوى العالم، وتعد من أبرز المقاصد السياحية سواء للمصرين أو للأجانب داخل أسوان.



صحفى الخليج 365 ومدير الحديقة النباتية

قال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، إن الحديقة تكونت عن طريق ترسيب الطمى قبل بناء السد العالى على الصخور الموجودة بنهر النيل، فكونت المساحة التى عليها الحديقة حالياً وتقدر بنحو 17 فدانا، كانت عبارة عن مكان لزراعة أهالى أسوان ويستخدمونه فى أعلاف المواشى، حتى جاء اللورد الإنجليزى "كيتشنر" وكان يستخدم أسطوله العسكرى عبر نهر النيل واتخذ من الجزيرة معسكراً لإسقاط الثورة المهدية فى الجنوب وفضل مكان الجزيرة نظراً لأنها أعلى نقطة فى النيل.

وتابع مدير الحديقة النباتية، الحديث لـ ”الخليج 365”، قائلاً: فكر اللورد كيتشنر فى زراعة أشجار ونباتات حتى يستظل بها هو وجنوده فى مكان الجزيرة، ثم أوصى جنوده وكانوا مختلطين الجنسية أن يأتوا له بشتلات نباتية من بلاده لزراعتها فى الحديقة، وبذلك تكونت المجموعة النباتية كنواة أولية فريدة للحديقة التى تضم أندر أنواع النباتات فى العالم.

وأشار إلى أن وزارة الرى وكان مسماها "الأشغال العمومية" آنذاك تولت الإشراف على الحديقة، وحولتها فى عام 1898 إلى حديقة عامة ، مضيفاً أنه فى عام 1928 زار وفد رفيع للنباتات على مستوى العالم موقع الحديقة، واكتشف أن الجزيرة تضم نباتات نادرة على مستوى مصر والعالم، وأوصى بضمها إلى معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية للحفاظ على الأصناف والأصول النباتية الموجودة فى الحديقة، مع إكثارها وتعريفها وإنشاء بنك للجينات الوراثية للنباتات.

وأوضح بأن الحديقة تقع على مساحة 17 فدانا، مقسمة على 27 حوضا، وكل حوض يضم مجموعة من النباتات التى تم زراعتها بطريقة عشوائية ومجموعة من الأشجار، والتى يبلغ عددها 720 نوع نباتى داخل الحديقة، وهذا الرقم متميز جداً على مستوى الحدائق على مستوى جمهورية مصر العربية، وتحتوى الحديقة على مجموعة من النباتات والفاكهة الاستوائية والأشجار الخشبية والتوابل والنباتات الطبية والعطرية ومجموعة كبيرة من الأنواع النباتية الفريدة والمتميزة فى الحديقة، وتضم معمل لزراعة الأنسجة ومتحف نباتى ملحق به مكتبة لخدمة الدارسين والباحثين فى شتى الأطياف الزراعية.

وتابع بأن الحديقة النباتية تعتبر متحف نباتى عالمى مفتوح للنباتات الاستوائية وشبه الاستوائية، بتوافد عليها الزوار من جميع مناطق الجمهورية بالإضافة إلى الزوار الأجانب من مختلف دول العالم، ولذلك تعد رحلة نباتية وترفيهية ونيلية لأنها تقع وسط النيل.

وأكد أن الحديقة النباتية تحتوى على مجموعة من النباتات المميزة منها الفاكهة الاستوائية مثل "الجاك فروت" وهى فاكهة فريدة يصل وزن الثمرة الواحدة منها لأكثر من 30 كيلو جرام، وتتميز هذه الفاكهة بطعمها المميز علاوة على أنها غنية بالقيمة الغذائية والطبية والعلاجية، بالإضافة إلى الكثير من النباتات النادرة التى تهتم الحديقة بالمحافظة عليها وإكثارها وإنشاء حديقة للأجيال القادمة من النباتات.

من جانبها، قالت الدكتورة سماح عثمان نائب مدير الحديقة النباتية بأسوان، إن الحديقة النباتية لها دور مميز فى المجتمع الأسوانى باعتبارها المقصد رقم واحد للأهالى خاصة خلال المواسم والأعياد، بالإضافة إلى استضافتها لرحلات المدارس والمجموعات الطلابية والعلمية والأفواج السياحية من مصر وخارجها.

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وأشارت إلى أن تذاكر الحديقة النباتية تعد رمزية بالنسبة للزائرين، وهناك تخفيضات تقدم للأفواج العلمية وطلاب المدارس، لافتةً إلى أن الموسم الشتوى يقام داخل الحديقة العروض الفنية والفلكلورية الأسوانية والنوبية لتعريف الزائرين بالثقافة والتراث الأسوانى، مضيفة بأن الحديقة استعدت لاستقبال الزوار على مدار العام من خلال تهيئة وصيانة وإصلاح أماكن الاستراحات وتوفير مقاعد خشبية مميزة ملونة بألوان الطبيعة وكذلك استخدام ألواح الأخشاب من الأشجار فى تصنيع أشكال مميزة تشير إلى البيئة الطبيعية داخل المكان.

محمد حسان، بائع هدايا سياحية بالحديقة، أضاف أنه يبيع لضيوف الحديقة المصنوعات اليدوية والمشغولات التى تدل على التراث الأسوانى والنوبى المميز، والتى يحرص عدد كبير من الزائرين على اقتنائها كهدايا.

ونصح عدد من الزوار خلال اللقاء معهم، بزيارة الحديقة نظراً لموقعها المميز واحتوائها على الأنواع النباتية النادرة على مستوى العالم، بعد أن قضوا وقتاً ممتعاً داخل الحديقة.







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