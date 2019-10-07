شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: المدارس الفنية أصبحت أكثر انضباطا بعد تطبيق التربية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن المدارس الفنية التى تم تطبيق نظام التربية العسكرية عليها منذ انطلاق العام الدراسى أصبحت أكثر انضباطا والتزاما خلال اليوم الدراسى، حيث يتم حضور الطلاب بشكل منتظم فى جميع الصفوف ويتم تفعيل الغياب وأيضا حضور طابور الصباح بشكل منتظم.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قررت بالتنسيق مع الجهات المعنية، تدريس التربية العسكرية بالسنة الأولى بمدارس التعليم الفني بنين كفترة تأسيس عسكرى للطلاب لتحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن، وتدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية «التربية العسكرية والتربية الوطنية" لتعلم الطلاب الانضباط والمواطنة.

وتسعى الوزارة إلى تحسين سلوكيات الطلاب بهذه المرحلة العمرية وتطبيق القواعد لانضباط الطلاب، وعملت المدارس على تجهيز أرض المدارس وأماكن تحية العلم والنشيد الوطنى.