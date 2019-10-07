حدث ليلًا| آخر تطورات ملف سد النهضة.. وحالات تسمم جديدة بسبب الفسيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس الأحد، والساعات الأولى من اليوم الاثنين، عددًا من الأخبار المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير الآتي:

- "الري": مصر متمسكة بالوسيط الدولي بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

قال محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن مصر تطالب بدخول طرف ثالث على خط المفاوضات الدائرة بين القاهرة وأديس بابا، وتحديدًا في نقاط الملء والتخزين المتعلقة بحجم الفيضان وحالته.

- "تهوية ديناميكية".. أول صور للعربات الجديدة للسكة الحديد ضمن صفقة الـ 1300

نشرت وزارة النقل، صورًا لعربة قطار كنموذج ضمن صفقة 1300 عربة الجديدة للسكة الحديد.

- "اسأل أهلها وناسها".. حملة ترويج جديدة من "تنشيط السياحة"

أطلقت الهيئة العامة لتنشيط السياحة، حملة ترويجية للمقاصد السياحية المختلفة في مصر، من خلال الترويج لأهالي المنطقة تحت شعار "اسأل أهلها وناسها".

- انتشال جثة طفل من ترعة بحر سنهور العمومي في الفيوم

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية في الفيوم، جثة طفل غارق من قاع ترعة سنهور العمومي، بقرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم.

- عاطف إمام: هدم السيرك القومي ومسرح البالون "خطأ كبير"

أعرب الدكتور عاطف إمام، عميد المعهد العالي للموسيقى العربية السابق، عن أسفه تجاه محاولات هدم مسرح البالون والسيرك القومي التي تقوم بها النائبة نشوى الديب، ونقلهما إلى منطقة إمبابة.

- "شنق نفسه في المروحة".. انتحار ترزي في 15 مايو

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انتحر ترزي يبلغ من العمر 47 عامًا داخل غرفته، بمدينة 15 مايو.

- "حماية المستهلك": ضبط 12 خزان زيت منتهي الصلاحية بالقليوبية

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن سيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز تجوب الشوارع لضبط المنظومة الاستهلاكية وضبط الممارسات السلبية التي تستهدف الإضرار بمصلحة المواطن.

- تناولوا وجبة فسيخ.. إصابة 4 بتسمم في الغربية

استقبل مستشفى المنشاوي العام بطنطا، 4 من أسرة واحدة مصابين بتسمم نتيجة تناول وجبة فسيخ فاسدة.

- مظاهرات في مدن إيرانية بسبب انتشار مرض الإيدز

اقتحم متظاهرون غاضبون مباني حكومية محلية في قرية تقع جنوب غربي إيران، وأشعلوا فيها النيران، بعد كارثة طبية تفشت في المنطقة.

- هيئة الانتخابات التونسية: نسبة التصويت في الداخل بلغت نحو 41.38%

أعلنت هيئة الانتخابات العليا المستقلة في تونس، أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت نحو 41.38%، بواقع 16.4% في الخارج.

- بريطانيا تُكريم كلب متقاعد لدوره في حماية أوباما

كرمت بريطانيا كلبًا متقاعدًا عمل لصالح جهاز الخدمة السرية الأمريكي وساعد في حماية الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض.

- نتانياهو يقترح مشروعًا يتصدى لهجمات إيرانية متوقعة

يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمضي قدمًا في مشروع ضخم للدفاع الجوي يهدف إلى مواجهة تهديد بهجوم من إيران.