اليوم.. أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة جنة ضحية التعذيب في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة الجدة المتهمة بتعذيب وقتل حفيدتها الطفلة "جنة" وذلك بعد كيها بآلة حادة في أماكن حساسة من جسدها.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات؛ لضربها وتعذيبها لحفيدتيها الطفلتين جنة محمد سمير، 5 سنوات، وأماني محمد سمير، 6 سنوات، وإحداثها إصاباتٍ بهما أدت إلى وفاة أولاهما.

وقال النائب العام في بيان صادر عنه، إن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مستشفى شربين العام بوصول الطفلة جنة إلى المستشفى مصابة بإصاباتٍ بأنحاء مختلفة من جسدها، وحروقٍ بمواضع عفتها، فبادرت بالانتقال إلى المستشفى وسؤال الطفلة – قبل وفاتها - والتي قررت بقيام جدتها المتهمة بالتعدي عليها وإحداث إصاباتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن انفصال والديْ الطفلتين، وتولي جدتهما المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف حضانتهما؛ لفقدان والدتهما الإبصار.

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واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والدي الطفلتيْن وشهودٍ للواقعة أكدوا جميعهم على حقيقة دأب المتهمة التعدي على الطفلتين المجني عليهما بالضرب والحرق، بينما وضحت الطفلة، أماني أن الاعتداء عليها جرى بأدوات صلبة.

وانتدبت النيابة العامة الأطباء المختصين بمصلحة الطب الشرعي؛ لتشريح جثمان المجني عليها "جنة"، ولتوقيع الكشف الطبي على شقيقتها أماني، وأكدت تقاريرهم إصابة الأولى بحروق نارية من الدرجات الثلاث بالظهر وبمناطق عفتها، وكدمات ملتفة حول كاحلها الأيمن ورسغيْها نتيجة تقييدها بقوة.

وأكدت تقارير الطب الشرعي، أن إصابات الطفلة جرت خلال فترات زمنية متتابعة تؤكد الاعتياد والتكرار بقصد التعذيب، وأن وفاتها تعزى إلى تلك الإصابات ومضاعفاتها التي أدت إلى فشل في وظائف جسمها الحيوية وانتهى بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدت إلى وفاتها، بينما ثبت للأطباء المختصين بالطب الشرعي إصابة الطفلة الثانية بحروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية بمواضع عفتها، وكدمات بأنحاء مختلفة من جسدها، وأكدوا أن تلك الإصابات حدثت نتيجة التعدي عليها بأدوات صلبة وهو ما وافق ما قررت به المجني عليها.

واعترفت المتهمة في التحقيقات، بضربها وحرقها لحفيدتيها باستخدام أدوات صلبة، وادعت أن ذلك الإيذاء البدني لهما كان لتربيتهما.