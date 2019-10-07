النقض تنظر طعون المتهمين في "أحداث قسم حدائق القبة" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين، طعن 11 ضابطًا وأمين شرطة، على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية أحداث قسم شرطة حدائق القبة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بحبس المحكوم عليهم في القضية لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، في قضية اتهامهم بقتل 22 شخصا وإصابة 44 آخرين من المتظاهرين أمام قسم الشرطة، وقت أحداث ثورة يناير.

ووجهت النيابة العام للمتهمين تهم قتل بعض المتظاهرين، خلال ثورة يناير باستخدام الأسلحة، بالمخالفة للقواعد والتعليمات