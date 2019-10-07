أخبار مصر | أمطار واضطراب في الملاحة البحرية.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمطار واضطراب في الملاحة البحرية.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

بحسب البيان، تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة.