أخبار مصر | بعد غلق فيس بوك لصفحاتها.. عمرو بدر يعلن تضامنه مع 'الخليج 365': ضد استخدام سلاح الحجب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد غلق فيس بوك لصفحاتها.. عمرو بدر يعلن تضامنه مع 'الخليج 365': ضد استخدام سلاح الحجب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عمرو بدر رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تضامنه الكامل مع جريدة الخليج 365، بعد غلق إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لجميع صفحاتها والحسابات الشخصية للعاملين فيها.

وقال "بدر" إنه ضد استخدام سلاح الحجب من أي طرف، في وقت نحتاج أن نكفل فيه حرية الرأي والتعبير، مطالبًا بوجود مجتمع يحوي كافة الأصوات، مهما اختلفت الآراء وتباعدت.

