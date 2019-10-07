شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"القانون" .. اعرف الفرق بين الأحكام الابتدائية والنهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفصل المحاكم فى القضايا المختلفة التى تُعرض عليها، وهناك أحكام تكون ابتدائية وأخرى انتهائية، وهناك فرق بينهما. الأحكام الابتدائية

الأحكام الابتدائية يقصد بالأحكام الابتدائية تلك الأحكام التى تصدر عن محكمة الدرجة الأولى، وهذه الأحكام تكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف التى تعد الدرجة الثانية فى درجات التقاضى . الأحكام النهائية

الأحكام النهائية تعد الأحكام الانتهائية كل الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف سواء كانت صادرة عن محكمة الدرجة الأولى في حدود نصابها النهائي أوفي حالة صدرت عن المحكمة الدرجة الثانية، لكن إذا كانت هذه الأحكام صدرت غيابيا تبقى قابلة للطعن بالتعرض.

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