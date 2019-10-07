شكرا لقرائتكم خبر عن "السكة الحديد" تطلب تعيين مهندسين.. تعرف على الشروط فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن شروط المسابقة التى أعلنت عنها السكة الحديد لتعيين مهندسين فى تخصصات ميكانيكا وكهرباء واتصالات وإلكترونيات ومدنى وعمارة للعمل فى مناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية.

1ـ يشترط فى المتقدم أن يكون حاصلا على بكالوريس الهندسة شعبة (ميكانيكا ـ كهرباء ـ اتصالات ـ الكترونيات ـ مدنى ـ عمارة) من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها.

2ـ أن يكون المتقدم مقيدا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأى جهة.

3ـ إلا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة فى تاريخ الإعلان.

4ـ أن يتمتع بلياقة صحية وفق لائحة الهيئة الطبية والنفسية وأن يجتاز الاختبارات التى تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح.

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5ـ اشترطت الهيئة على المتقدم أن يكون حاصلا على تقدير عام تراكمى لا يقل عن جيد.

6ـ أن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمناطق المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومى قبل تاريخ الإعلان.

7ـ أدى الخدمة العسكرية أو معفى نهائيا منها.

8ـ يستبعد من يتضح عدم انطباق هذه الشروط عليه حتى بعد إعلان النتيجة.

9ـ يتحمل المتقدم مبلغ 200 جنيه تورد للهيئة بحوالة بريدية باسم "الهيئة القومية لسكك حديد مصر) قيمة إجراء الاختبارات لا ترد فى حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم.

10ـ ستتلقى طلبات التقدم للمسابقة خلال الفترة من 12 حتى 22 أكتوبر الجارى.