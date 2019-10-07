مع بداية الدراسة اليوم.. اعرف ضوابط أول معهد لتكنولوجيا السكك الحديدية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن ضوابط أول معهد لتكنولوجيا السكك الحديد بالشرق الأوسط مع بداية الدراسة به اليوم الإثنين عقب اعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات، كمعهد فنى فوق متوسط تابع لهيئة السكك الحديدية المصرية ويخضع لإشراف وزارة التعليم العالى. 1ـ حددت إدارة المعهد زى رسمى للياقة البدينة يتضمن ترينج كحلى وفانلة لبنى سادة وحذاء رياضى. 2ـ حددت إدارة المعهد زى رسمى للقاعات التعليمية يشمل بنطلون رمادى غامق وقميص رمادى فاتح وحذاء أسود. 3ـ حددت إدارة المعهد زى رسمى للورش التعليمية . Advertisements 4ـ طالبت إدارة المعهد بحافظة صدر( ID ) مقاس 6 × 9 بلون أخضر. 5ـ قالت إدارة المعهد إنه بعد انتهاء اليوم الدراسى وتناول وجبة الغذاء يحق للطالب ارتداء ما يريد. 6ـ إدارة المعهد لن تسمح للطلاب حضور المحاضرات بغير الزي الرسمى. 7ـ دعت إدارة المعهد جميع الطلاب للحفاظ على المظهر العام وحلاقة الشعر والذقن والنظافة الشخصية. 8ـ أكدت إدارة المعهد على الطلاب الإلتزام بما أقره أولياء الأمور ووقعوا عليه بشأن قواعد الدخول والخروج من بوابات المعهد.

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