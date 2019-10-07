أخبار مصر | السكة الحديد تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على التخصصات المطلوبة والشروط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على التخصصات المطلوبة والشروط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حاجتها لشغل وظائف جديدة في عدة مناطق بالقاهرة وعدد من المحافظات.

حيث أعلنت السكة الحديد عن حاجتها لتعيين مهندسين فى تخصصات ميكانيكا وكهرباء واتصالات وإلكترونيات ومدنى وعمارة للعمل فى مناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية.

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريس الهندسة شعبة (ميكانيكا ـ كهرباء ـ اتصالات ـ الكترونيات ـ مدنى ـ عمارة) من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، وأن يكون المتقدم مقيدا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأى جهة.

كما اشترطت ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة فى تاريخ الإعلان، وأن يتمتع بلياقة صحية وفق لائحة الهيئة الطبية والنفسية وأن يجتاز الاختبارات التى تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح، وأن يكون حاصلا على تقدير عام تراكمى لا يقل عن جيد.

ومن الشروط أيضَا أن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمناطق المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومى قبل تاريخ الإعلان، وأدى الخدمة العسكرية أو معفى نهائيا منها، ويستبعد من يتضح عدم انطباق هذه الشروط عليه حتى بعد إعلان النتيجة.

كما يتحمل المتقدم مبلغ 200 جنيه تورد للهيئة بحوالة بريدية باسم "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" قيمة إجراء الاختبارات لا ترد فى حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم.

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أوضحت أن باب التقديم مفتوح في الفترة من 12 حتى 22 أكتوبر 2019.