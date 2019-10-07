مصر | اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة المتهم خالد عادل حسين بـ"خلية الزيتون الأولى".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

كانت قد أحالت نيابة حوادث غرب القاهرة برئاسة هيثم أبوضيف وإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية متهمي خلية يعتنقون الفكر الداعشى بمنطقة الزيتون بالقاهرة لنيابة أمن الدولة.

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قيدت القضية رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتون، المقيدة برقم 2لسنه 2010 كلي غرب القاهرة، وحدثت فى غضون الفترة من عام 2006حتى2172009بدائرة قسم شرطة الزيتون محافظة القاهرة

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين حاولوا تكوين خلية إرهابية بالقاهرة لاستقطاب الشباب وانهم تمكنوا من تجنيد ٥ من الشباب بعد أن أغووهم بالأموال وسفروهم إلى دولة سوريا للانضمام للتنظيم هناك، كما تم ضبط مبالغ مالية مابين عملات مصرية وأجنبية معهم والتى بلغت 300 ألف جنيها كانوا يستخدمونها لترغيب الشباب للانضمام للخلية فوجهت النيابة للمتهمين تهم الإنضمام لجماعة إرهابية خارج البلاد أسست على خلاف القانون والتى تستهدف هدم الدولة وتخريبها، وأمرت النيابة بضبط وإحضار 7 آخرين تابعين للتنظيم وحبس المقبوض عليهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى رصدوا قيام مجموعة من الاشخاص تضم مدرس ومحامى وآخرين يقوموا بإستقطاب الشباب داخل معهد تحت ستار تعليم حفظ القرآن ويقوموا بنشر الفكر الدعشى والتحريض ضد الدولة.