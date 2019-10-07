شكرا لقرائتكم خبر عن قاتل زوجته فى السيدة زينب: "بسألها اتأخرتى ليه قالتلى كنت مع شابين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف عامل متهم بقتل زوجته فى السيدة زينب، أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة، قائلا :" رجعت متأخر يوم الواقعة وبسألها عن السبب قالت كنت مع شابين وأقمت معهما علاقة جنسية فقتلتها".

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة قتيلة داخل شقة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص عثر على جثة "فاطمة" 23 سنة، ربة منزل، مصابة بنزيف فى الجمجمة وكسور متفرقة فى أنحاء الجسم.

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التحريات كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "عرفى" عامل رخام، فألقى القبض عليه من خلال أحد الأكمنة واعترف بارتكاب الواقعة.

وقرر أنه فوجئ بعودة زوجته فى وقت متأخر من الليل وعندما سألها عن سبب تأخرها، أخبرته أنها كانت بصحبة شابين وأقامت معهما علاقة جنسية، فتعدى عليها بـ"شومة" لتسقط غارقة فى دمائها وتلقى مصرعها.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، جدد حبس المتهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بسبب سوء سلوكها فى منطقة السيدة زينب.