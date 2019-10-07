شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى إيه تراكمات فى "عداد الكهرباء" و إزاى تسددها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "تراكمات فى عداد الكهرباء" جملة أصبحت تتردد كثيراً خلال الفترة السابقة عندما يتقدم مواطن بشكوى بسبب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، الخليج 365 يرضد لقراءه كل ما يريدون معرفته عن تراكم القراءة بعداد الكهرباء و كيفية سداد هذه المديونية.

1- التراكمات فى قراءة عداد الكهرباء هى عبارة عن فرق كبير بين ما يقوم المشترك بسداده بانتظام شهرياً و بين القراءة الفعلية الموجودة بالعداد.

Advertisements

2- وضعت الشركة القابضة لكهرباء مصر ضوابط محددة لتحصيل هذه التراكمات من المواطنين.

3- يجب عدم إصدار فاتورة بقيمة التراكمات مرة واحدة للمشترك.

4- لابد من تقسيم التراكمات على نفس عدد مدة التراكمات حتى و إن وصلت إلى 10 سنوات وفقا لضوابط القابضة.

5- لا يوجد فوائد على تقسيط مديونية الكهرباء.